شكرا لمتابعة خبر عن هبوط تجريبي لأول طائرة مروحية للإسعاف الجوي في الحرم المكي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد الحرم المكي، اليوم، هبوطًا تجريبيًا لأول طائرة مروحية للإسعاف الجوي، وذلك في مهبط مخصص داخل الحرم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الإسعافية.

وكشف مقطع فيديو عن لحظة هبوط الطائرة لأول مرة داخل المهبط الجديد بالحرم المكي.

وفي إنجاز تاريخي، اكتملت التوسعة السعودية الثالثة، التي بدأت في يونيو 2010، حيث ظهر المسجد الحرام لأول مرة منذ 15 عامًا بدون الرافعات، وذلك بعد انتهاء أعمال التوسعة الكبرى في مكة المكرمة.

وشهدت التوسعة تطورًا غير مسبوق في بنية المسجد الحرام، حيث أُزيلت الرافعات التي كانت تُستخدم في أعمال البناء والصيانة، مما أتاح ظهور مشهد فريد ونادر داخل الحرم الشريف.