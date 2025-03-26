شكرا لمتابعة خبر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تسجيل جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تسجيل جمعية عبور إنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مكة المكرمة وتشكيل مجلس إدارتها، وذلك بهدف تعزيز الجهود الوطنية لمحاربة قضايا الاتجار بالأشخاص.

تختص الجمعية بتقديم الخدمات الاستشارية المجتمعية والقانونية، مما يسهم في دعم القطاعات المعنية بحماية حقوق الأفراد وتعزيز السلامة العامة.

وتهدف الجمعية إلى نشر الوعي المجتمعي حول قضايا الاتجار بالأشخاص وطرق الوقاية منها، كما تسعى إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للفئات المستهدفة،، من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والمؤتمرات والملتقيات والندوات والمشاريع التوعوية والوقائية، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.

ويتكون مجلس إدارة جمعية عبور إنسان لمكافحة قضايا الاتجار بالأشخاص في مكة المكرمة، من اللواء عبدالمحسن الميمان رئيسًا لمجلس الإدارة، وأ. رائد الحمدان نائبًا له، وعضوية كل من أ. محمد سميح، ود. سمية شرف، وأ. سعود المشيخي.