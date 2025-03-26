أمانة جدة تتلف500 كيلو مواد غذائية فاسدة داخل سكن مخالف

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وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وبالتنسيق مع بلدية العزيزية الفرعية، وقفت على الموقع الذي تضمن محلًا تجاريًا مغلقًا وشققًا خلفية تُستخدم بشكل غير نظامي، وأسفرت الجولة عن ضبط كميات كبيرة من العصائر والمواد الغذائية المخزنة بطرق غير صحية، تجاوزت 1,100 لتر من السوائل، ونحو نصف طن من المنتجات المتنوعة، إضافة إلى مواد منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر.
وبيّنت الأمانة أن الموقع تم ضبطه بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء، والدفاع المدني، والضبط الميداني، حيث تم رصد نشاط غير نظامي لتجهيز وتعبئة العصائر، وتخزين الجبن والملونات الصناعية منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط مستودع يحتوي على زيت زيتون وسمن غنم تم تخزينها بشكل غير مطابق للاشتراطات.
وأشارت الأمانة إلى تسجيل 14 مخالفة على الموقع، وإشعار المحل بضرورة تقديم رخصة البناء، مؤكدة استمرار الجولات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الامتثال للاشتراطات البلدية والصحية، وتعزيز السلامة العامة في أحياء جدة.
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