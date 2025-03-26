شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة المكرمة يتابع خطط لجنة الحج المركزية لما تبقى من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة جريان السيول.. أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الأربعاء مدينة الملك عبدالله الطبية.. إنقاذ حياة معتمرة من جلطة قلبية حادة

خطط إدارة الحشود

الدمام - شريف احمد - بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير مكة المكرمة، اجتماع اللجنة للاطلاع على خطط الجهات لما تبقى من شهر رمضان الحالي، خاصة ليلتي 27 وختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام.ونقل سموه لمسؤولي الجهات والعاملين كافة تحيات وشكر أمير منطقة مكة المكرمة، نظير ما يؤدونه من أعمال للتسهيل على ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء عباداتهم في يسر وطمأنينة.وأكد أهمية تضافر الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى إيجاز عن أعمال الجهات، من أبرزها خطط إدارة الحشود لضبط التدفقات بما يضمن سلامة المصلين والمعتمرين، بالإضافة إلى خطط تنظيم إدارة الحركة وجاهزية محطات النقل العام.وناقشت اللجنة آخر المستجدات فيما يخص خطط الجهات والجاهزية لحج 1446هـ، واستعراض عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.