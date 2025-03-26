شكرا لقرائتكم خبر عن جريان السيول.. أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أماكن هطول الأمطار

طقس الأربعاء

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الأربعاء.وتبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا في بعض الأماكن، والساعة 1 بعد الظهر في أماكن أخرى، وتستمر على الأماكن كافة حتى الساعة 9 مساء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.مكة المكرمة: العرضيات والطائف وأضم ومسيان وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم.عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.يتوقع المركز هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.