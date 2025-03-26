شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك عبدالله الطبية.. إنقاذ حياة معتمرة من جلطة قلبية حادة والان نبدء بالتفاصيل

انسداد في الشريان التاجي

سرعة التنسيق والاستجابة

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة معتمرة مغربية تبلغ من العمر 57 عامًا، بعد تعرضها لجلطة قلبية حادة كادت أن تودي بحياتها، وذلك بعد استقبالها بشكل طارئ عبر مستشفى النور التخصصي.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المعتمرة شعرت بآلام حادة في الصدر خلال أدائها مناسك العمرة، نُقلت على إثرها على وجه السرعة إلى مستشفى النور التخصصي، وشُخصت حالتها بجلطة قلبية حرجة تستدعي تدخلاً تخصصيًا فوريًا.وأشار التجمع إلى أنه وبالتنسيق السريع بين مستشفيات التجمع، حُولت إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، وباشرت الفرق الطبية في مركز القلب إجراءاتها الطارئة.وأظهرت الفحوصات وجود انسداد حاد في الشريان التاجي الأمامي الأيسر، ليجري على الفور قسطرة قلبية علاجية تكللت بالنجاح، ما أسهم في استقرار حالة المريضة، وإنقاذ حياتها في الوقت المناسب.وأكد التجمع الصحي أن تكامل الخدمات بين منشآت التجمع الصحي، وسرعة التنسيق والاستجابة، أسهما بشكل مباشر في إنقاذ حياة المريضة، ويجسدان جاهزية المنظومة الصحية لاستقبال الحالات الحرجة من ضيوف الرحمن، ضمن منظومة رعاية طبية متقدمة، تستند إلى الكفاءة والتخصص.وتُعد هذه الحالة إحدى النماذج التي تجسد جهود المدينة في تقديم الرعاية القلبية التخصصية، ضمن رسالتها في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أرقى مستويات العناية الطبية على مدار الساعة.