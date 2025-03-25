أمطار غزيرة على عسير والبرد يكسو مرتفعاتها

وغطت كميات البرد المتساقطة المرتفعات ومساحات واسعة في مشهد طبيعي خلاب، واكتست الطرقات والمرتفعات بغطاء كثيف من البرد، بينما تخللت أشعة الشمس السحب الكثيفة، مشكلة لوحة جمالية ساحرة.
ودعت الجهات المختصة إلى توخي الحذر خصوصًا مع تشكل السيول في بعض الأودية وانخفاض مدى الرؤية في بعض المناطق.
من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك خاصة الساحلية منها، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
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