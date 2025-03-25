وقدم أمير المنطقة شكره وتقديره لجميع الجهات والعاملين في خدمة قاصدي المسجد الحرام، بما يحقق تطلعات القيادة، التي تحرص دومًا على تسهيل أداء العبادات لضيوف الرحمن وليؤدوها في يسر وطمأنينة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة المكرمة يطلع على تقرير أعمال الجهات خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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