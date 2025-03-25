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أمير مكة المكرمة يطلع على تقرير أعمال الجهات خلال شهر ⁧‫رمضان ‬⁩

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أمير مكة المكرمة يطلع على تقرير أعمال الجهات خلال شهر ⁧‫رمضان ‬⁩

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الذي قدّم له تقريرًا عن أعمال الجهات خلال شهر رمضان.

وقدم أمير المنطقة شكره وتقديره لجميع الجهات والعاملين في خدمة قاصدي المسجد الحرام، بما يحقق تطلعات القيادة، التي تحرص دومًا على تسهيل أداء العبادات لضيوف الرحمن وليؤدوها في يسر وطمأنينة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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