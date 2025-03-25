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13 ألف مخالفة لأنشطة النقل في مكة والمدينة

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13 ألف مخالفة لأنشطة النقل في مكة والمدينة

تتابع الهيئة العامة للنقل مهامها الرقابية خلال موسم رمضان المبارك، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية؛ لضمان تقديم جودة خدمة نقل للمصلين والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ نفذت الفرق الرقابية خلال الفترة من 16 حتى 22 من الشهر الفضيل أكثر من 54 ألف عملية فحص ميدانية، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورصدت خلالها 13 ألف مخالفة، ضمن حملاتها المكثفة للتأكد من الامتثال للوائح المنظمة لمختلف أنشطة النقل، بما فيها التحقق من التراخيص، وفحص الحالة الفنية للمركبات، وضبط مخالفات النقل غير النظامي.

معدل امتثال

ونفذت الفرق الرقابية 43 ألف عملية فحص ميدانية في مكة المكرمة، ورصدت خلالها 11 ألف مخالفة ترتبط بتشغيل مركبات غير مرخصة، وعدم الالتزام بالزي الرسمي، وتشغيل سائقين غير معتمدين، إضافة إلى مخالفات تتعلق بتجهيزات المركبات، ومتطلبات السلامة، بمعدل امتثال بلغ 90 %.

وفي المدينة المنورة، نفذت الفرق الرقابية 11 ألف عملية فحص، أسفرت عن رصد ألفين مخالفة تعلقت بتشغيل مركبات غير مرخصة، وعدم تجهيز السيارات بالتجهيزات الفنية المعتمدة، إضافة إلى تشغيل سائقين غير حاصلين على التراخيص اللازمة.

رقابة ميدانية

وتواصل الهيئة العامة للنقل جهودها المبذولة في الرقابة الميدانية، سعيًا منها إلى رفع جودة خدمات النقل المقدمة لضيوف الرحمن، بما يتماشى مع تطلعاتهم، ويعزز من كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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