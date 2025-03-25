ينظم مجلس الضمان الصحي ملتقى وجائزة «ضمان للتميز»، وذلك في الـ27 من شهر أبريل المقبل؛ لتسليط الضوء على أحدث الممارسات والتوجهات التي تسهم في تحسين مخرجات الرعاية الصحية، وتشجيع تبني نموذج الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة في المملكة، وتكريم الفائزين بالجائزة.

الجودة والكفاءة

ويتخلل الملتقى العديد من الجلسات الحوارية الهادفة إلى تعزيز الجودة والكفاءة في الرعاية الصحية، وتمكين أصحاب العلاقة، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية في سبيل تحقيق الاستدامة، حيث يجمع نخبة من الخبراء والمهنيين وصناع القرار المحليين والعالميين.

الإبداع والابتكار

ويكرّم المجلس المتميزين من أصحاب الإنجازات في جائزة «ضمان للتميز» بنسختها الثالثة، الذين أسهموا في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في السعودية، من خلال تقديم خدمات صحية رائدة، وذلك برعاية وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل؛ بهدف تحفيز الإبداع والابتكار، وتعزيز الجودة والكفاءة، ضمن إطار سعي المجلس لتكون جهة رائدة عالميًا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي.

وحدّد «الضمان الصحي» 3 مسارات رئيسة لتكريم مقدميّ خدمات الرعاية الصحية، وأصحاب العمل والأفراد، وتتمحور حول الرعاية الصحية المبنية على الكفاءة والجودة، والصحة الرقمية والابتكار، إضافة إلى الرعاية الصحية والرفاهية.