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شكرا لقرائتكم خبر عن وساطة ولي العهد بالأزمة الأوكرانية تلقى تقدير قيادات العالم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بوساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومساعي سموه الحميدة وجهود المملكة الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الدولي، واصفة إياها بأنها تلقى تقدير وامتنان من قيادات كبرى دول العالم.
وأجرى ممثلون من الولايات المتحدة محادثات منفصلة مع المفاوضين الروس والأوكرانيين في العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وتحولت المملكة إلى وجهة لقادة الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، وأوكرانيا، بحثاً عن حل سلمي للأزمة الأوكرانية، ما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة سمو ولي العهد -حفظه الله- على جمع كافة الأطراف المعنية بالأزمة لتقريب وجهات النظر بينهم والتوصل إلى حلول سلمية.
وتستمر المملكة في جهودها وتواصلها مع جميع الأطراف المعنية على كافة المستويات للتباحث لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
وأجرى ممثلون من الولايات المتحدة محادثات منفصلة مع المفاوضين الروس والأوكرانيين في العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام الثلاثة الماضية.
دور المملكة الدوليويأتي شكر الولايات المتحدة الأمريكية لسمو ولي العهد في إطار تقدير القيادة الأمريكية لسموه الكريم -حفظه الله- ولمكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، والمكانة التي تحظى بها المملكة وقيادتها الرشيدة -حفظها الله- في المجتمع الدولي.
وتحولت المملكة إلى وجهة لقادة الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، وأوكرانيا، بحثاً عن حل سلمي للأزمة الأوكرانية، ما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة سمو ولي العهد -حفظه الله- على جمع كافة الأطراف المعنية بالأزمة لتقريب وجهات النظر بينهم والتوصل إلى حلول سلمية.
حل سلمي للأزمة الأوكرانيةوترى المملكة أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية والوصول إلى توافق حول أطر وآليات هذا الحل بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي.
وتستمر المملكة في جهودها وتواصلها مع جميع الأطراف المعنية على كافة المستويات للتباحث لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.