شكرا لقرائتكم خبر عن وساطة ولي العهد بالأزمة الأوكرانية تلقى تقدير قيادات العالم والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.