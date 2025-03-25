شكرا لقرائتكم خبر عن الأول بالعالم العربي.. إطلاق برنامج رعاية تلطيفية لليافعين والشباب والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.