السائق العماني فيصل الزبير يكشف عن برنامج الموسم الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المتسابق العُماني الفيصل الزبير عن برنامج موسمه الجديد في للعام الحالي 2025 وذلك في أمسيةٍ حصرية بالعاصمة العمانية مسقط وسط حضور كبير من الاعلاميين من مختلف وسائل الاعلام المحلية والخارجية.

وخلال الأمسية أشاد البطل العماني الحائز على لقب سباق 24 ساعة بدبي في مطلع هذا العام، بتطور رياضة المحركات في المملكة العربية السعودية من خلال تنظيمها لعدد من السباقات العالمية وأيضا أشاد بحلبة جدة التي وصفها بالممتعة.

ويمثل موسم 2025 بداية فصلٍ جديد لـ الفيصل وفريق المنار للسباقات، مع تحالفهم مع أحد أنجح الفرق في تاريخ سباقات “جي تي”، فريق دبليو أر تي. استهل الفريق شراكته الجديدة في 2025 بفوزٍ مذهلٍ بسباق دبي 24 ساعة مطلع العام الحالي، حيث أصبح الفيصل أول عُماني يحقق الفوز الإجمالي، ومؤكدًا أن لديه الإمكانيات لتحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية.

وسيشهد هذا التحالف المشاركة في تحدي فاناتيك جي تي العالمي في جولات التحمل وسباقات السبرينت "القصيرة"، حيث ستكون هذه المرة الأولى التي يشارك فيها الفيصل الزبير بسباقات السبرينت بعد مشاركته فقط في سباقات التحمل العام الماضي.

حيث اكتسب الفيصل مع فريقه المنار للسباقات خبرةً لا يستهان بها العام الماضي، تمثلت بالفوز بفئة الكأس الذهبي في سباق كراودسترايك سبا 24 ساعة، لتثبيت أقدامه كأحد نخبة سائقي سباقات التحمل، وأصبح أول عُماني يحقق هذا الإنجاز. كما أن تحقيقه لأربع منصات تتويجٍ في خمسة سباقاتٍ ضمن تحقيق الفيصل مركز الوصافة في موسم 2024.

وترافقت مسيرة الفيصل الزبير مع الدعم الوطني للرياضيين العُمانيين، مع رفع الأبطال العالميين من سلطنة عُمان، وأبرزهم الفيصل الزبير، لعلم سلطنة عُمان عاليًا في أهم المحافل الدولية مع فوزه بالجوائز العالمية ومنافسة أفضل السائقين.

حيث تساهم إنجازات الفيصل الزبير بدعم سمعة سلطنة عُمان وتاريخها العظيم، بالترافق مع دعم الممول الوحيد، فريق المنار للسباقات، الذي كان الممول الأساسي عبر هذه الأعوام الماضية.

وقال الفيصل الزبير: “أنا فخور بالإعلان عن برنامج مشاركاتي لموسم 2025، والذي بدأ بطريقة مثالية مع فريق جديد وسيارة جديدة بفوزنا بسباق 24 ساعة في دبي، وأنا سعيد لأنني سأحمل راية سلطنة عُمان وراية العرب وهدفي مواصلة إنجازات العام الماضي”.

وأكمل: “العام الماضي حققت مركز الوصافة. ولكن في موسم 2025، ستكون هناك شراكة بين فريق المنار للسباقات مع أهم وأفضل فريق جي تي على مستوى العالم وهو فريق دبليو أر تي، ولذلك من الطبيعي أن يكون هدفنا تحقيق المركز الأول، والفوز يلي جاء في دبي جاء بتوقيت مثالي في أول مشاركة لي مع الفريق حققت شحنة معنويات ودفعة كبيرة للموسم.”.

وأضاف: “قمتُ في الأعوام الثلاثة الماضية بقيادة سيارة مرسيدس، بينما أنتقل في 2025 إلى المشاركة على متن سيارة بي ام دبليو جي تي 3 إيفو، التي سأستخدمها للتنافس في جميع جولات تحدي فاناتيك جي تي العالمي”.

وتابع: “الموسم هذا مختلف عن العام الماضي لأنني سأشارك في كافة الجولات العشرة من تحدي فاناتيك جي تي، وهي تشمل سباقات التحمل الطويلة و”السبرنت” القصيرة، حيث سأنافس على الفوز بلقب بطولتي السبرنت والتحمل، وأيضًا الفوز بلقب الترتيب العام.