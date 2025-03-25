شكرا لمتابعة خبر عن معتمرة تشيد بالخدمات الطبية والإنسانية في مستشفى أجياد الطوارئ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشادت معتمرة بالرعاية الصحية المتكاملة والاهتمام الإنساني الذي تلقته في مستشفى أجياد الطوارئ، مؤكدة أن الخدمات الطبية المقدمة تعكس مستوى عالٍ من الاحترافية والإنسانية في التعامل مع ضيوف الرحمن.

وفي مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، عبّرت المعتمرة عن امتنانها للكادر الطبي الذي سهر على راحتها وقدّم لها العناية اللازمة بسرعة وكفاءة.

وأكدت أن التعامل الراقي والخدمات الصحية المتميزة التي حظيت بها تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين.

يُذكر أن مستشفى أجياد الطوارئ يعد من المرافق الصحية المهمة في مكة المكرمة، حيث يقدم خدماته للحجاج والمعتمرين على مدار الساعة، ويتميز بتجهيزات طبية متطورة وكوادر طبية متخصصة لضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية.

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