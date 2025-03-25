شكرا لمتابعة خبر عن طالب طب يستغل علمه ليقتل والده وأخواته بتركيبة كيميائية في المجمعة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سرد الضابط بإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض النقيب تركي العتيبي، قصة حادثة قيام شاب بقتل والده وأخواته البنات بالسم في منطقة المجمعة، وكيف تم اكتشاف الجريمة.

وأوضح النقيب تركي العتيبي، خلال تصريحات لبرنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية: ” كان أحد الأشخاص توجه من الرياض إلى المجمعة لزيارة والده وعندما دخل المنزل تفاجأ بوجود جثمان تفوح منه رائحة كريهة ولم يستطع التعرف على الجثة وأبلغ الجهات الأمنية”، وأكمل :”عثرنا في أحد الغرف على َمواد كيميائية وتبين أن الشخص المتوفي والد المبلغ”.

َوأضاف: “ورد تقرير من الأدلة الجنائية تضمن وجود سمية عالية في المواد الكيميائية، والمتوفي شخص كبير في السن ومنفصل عن زوجته وكان يعيش برفقة ابنتيه وتوفيا قبل وفاته ب 6 أشهر، وكانت مدة الوفاة بينن الفتاتين 10 أيام، وكان يعيش معهم أخ ثالث يدرس في كلية الطب ولكن كان في الأونة الأخيرة متواري عن الأنظار”.

وتابع:” بحثنا عن الأخ الثالث وتبين أنه متواجد في مدينة الرياض ويسكن في شقق مستأجرة بأسماء بعض أصدقائه وأحيانا ينام في كافيهات تفتح على مدار 24 ساعة، وتم القبض عليه وأقر أنه تسبب في وفاة والده، واستعان بدراسته في الطب في تركيب المواد الكيميائية وتكوين سم يوضع في الطعام”.

وقال:” ضابط التحقيق لاحظ تقارب مدة الوفاة بين الفتاتين وبالعودة إلى التقارير الطبية تبين وجود تشابه في سبب الوفاة عبارة عن ضيق في التنفس وتوقف القلب، وعندما تم مواجهة المتهم أقر أنه المتسبب في وفاتهما، والسبب الذي دفعه لارتكاب جرائمة كان دافع مادي وهو راتب الضمان الاجتماعي الذي كان يحصل عليه والده”.

ومن جانبه، تحدث خبير الأدلة الجنائية العقيد الدكتور حسين آل صفيه عن الواقعة قائلا:” وجود مواد كيميائية تضمنت سمية عالية لفتت أنظار المحققين، ولولا اهتمام الجهات المختصة بمسرح الحادث وتقرير الأدلة الجنائية كان من الممكن لا يتم كشف الجريمة “.