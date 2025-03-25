شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 24 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

أمطار غزيرة

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار غزيرة

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رياح وأتربة على الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

رياحًا شديدة

و أتربة مثارة

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أتربة على الرياض

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة مثارة

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 24 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 24 درجة مئوية.- مكة المكرمة 39 درجة مئوية.- المدينة المنورة 29 درجة مئوية.- الرياض 23 درجة مئوية.- جدة 39 درجة مئوية.- أبها 21 درجة مئوية.- تبوك 26 درجة مئوية.- بريدة 23 درجة مئوية.- حائل 21 درجة مئوية.- الباحة 21 درجة مئوية.- عرعر 22 درجة مئوية.- سكاكا 23 درجة مئوية.- جازان 32 درجة مئوية.- نجران 26 درجة مئوية.- الخرج 24 درجة مئوية.- المجمعة 22 درجة مئوية.- وادي الدواسر 27 درجة مئوية.- الدوادمي 22 درجة مئوية.- شرورة 29 درجة مئوية.نبه(بالإنذار الأحمر) في تقريره عنمنعلى منطقتي مكة المكرمة وعسير اليوم الثلاثاءتبدأ الأمطار الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 9 مساءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةويشمل التنبيه أضم ومبني يزيد وميسان في مكة المكرمةكما يشمل في عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومةيتوقعفي تقريره عنعلى أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاءوتبدأ الظاهرتان الساعة 8 صباحًا، وتستمران حتى الساعة 7 مساءوتتعرض الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة إلى رياح شديدةويصاحب الرياح تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعةونبه المركز من هبوب أتربة مثارة والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والنعيرية وحفر الباطن وقرية العلياوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأقفية (3 – 5) كيلومتراتنبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاءتبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا في بعض الأماكن، والساعة 9 صباحًا في أماكن أخرى، وتستمر حتى الساعة 9 مساءيشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق حريملاء ورماح وضرما ومراتويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأقفية (3 – 5) كيلومترات