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شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 24 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 24 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 24 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 39 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 29 درجة مئوية.
- الرياض 23 درجة مئوية.
- جدة 39 درجة مئوية.
- أبها 21 درجة مئوية.
- تبوك 26 درجة مئوية.
- بريدة 23 درجة مئوية.
- حائل 21 درجة مئوية.
- الباحة 21 درجة مئوية.
- عرعر 22 درجة مئوية.
- سكاكا 23 درجة مئوية.
- جازان 32 درجة مئوية.
- نجران 26 درجة مئوية.
- الخرج 24 درجة مئوية.
- المجمعة 22 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 27 درجة مئوية.
- الدوادمي 22 درجة مئوية.
- شرورة 29 درجة مئوية.
تبدأ الأمطار الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
ويشمل التنبيه أضم ومبني يزيد وميسان في مكة المكرمة.
كما يشمل في عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.
وتبدأ الظاهرتان الساعة 8 صباحًا، وتستمران حتى الساعة 7 مساء.
وتتعرض الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة إلى رياح شديدة.
ويصاحب الرياح تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
ونبه المركز من هبوب أتربة مثارة والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأقفية (3 – 5) كيلومترات.
تبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا في بعض الأماكن، والساعة 9 صباحًا في أماكن أخرى، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
يشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق حريملاء ورماح وضرما ومرات.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأقفية (3 – 5) كيلومترات
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 24 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 39 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 29 درجة مئوية.
- الرياض 23 درجة مئوية.
- جدة 39 درجة مئوية.
- أبها 21 درجة مئوية.
- تبوك 26 درجة مئوية.
- بريدة 23 درجة مئوية.
- حائل 21 درجة مئوية.
- الباحة 21 درجة مئوية.
- عرعر 22 درجة مئوية.
- سكاكا 23 درجة مئوية.
- جازان 32 درجة مئوية.
- نجران 26 درجة مئوية.
- الخرج 24 درجة مئوية.
- المجمعة 22 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 27 درجة مئوية.
- الدوادمي 22 درجة مئوية.
- شرورة 29 درجة مئوية.
أمطار غزيرةنبه المركز الوطني للأرصاد (بالإنذار الأحمر) في تقريره عن حالة الطقس من أمطار غزيرة على منطقتي مكة المكرمة وعسير اليوم الثلاثاء.
تبدأ الأمطار الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
ويشمل التنبيه أضم ومبني يزيد وميسان في مكة المكرمة.
كما يشمل في عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.
رياح وأتربة على الشرقيةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس رياحًا شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.
وتبدأ الظاهرتان الساعة 8 صباحًا، وتستمران حتى الساعة 7 مساء.
وتتعرض الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة إلى رياح شديدة.
ويصاحب الرياح تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
ونبه المركز من هبوب أتربة مثارة والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأقفية (3 – 5) كيلومترات.
أتربة على الرياضنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا في بعض الأماكن، والساعة 9 صباحًا في أماكن أخرى، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
يشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق حريملاء ورماح وضرما ومرات.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأقفية (3 – 5) كيلومترات