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شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة المكرمة وعسير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد (بالإنذار الأحمر) في تقريره عن حالة الطقس من أمطار غزيرة على منطقتي مكة المكرمة وعسير اليوم الثلاثاء.
تبدأ الأمطار الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
ويشمل التنبيه أضم ومبني يزيد وميسان في مكة المكرمة.
كما يشمل في عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.
وتبدأ الظاهرتان الساعة 8 صباحًا، وتستمران حتى الساعة 7 مساء.
وتتعرض الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة إلى رياح شديدة.
ويصاحب الرياح تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأقفية (3 – 5) كيلومترات.
تبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا في بعض الأماكن، والساعة 9 صباحًا في أماكن أخرى، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
يشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق حريملاء ورماح وضرما ومرات.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأقفية (3 – 5) كيلومترات
وتشهد أجواء المنطقة الشرقية نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، نتيجة سيطرة الرياح الشمالية على الأجواء، ويُسجَّل انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويُتوقع أن يكون هذا هو آخر انخفاض خلال هذا الموسم.
ويدعو المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى متابعة التقارير والإنذارات الصادرة عبر موقعه الرسمي، وتطبيق"أنواع"، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي.
تبدأ الأمطار الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
ويشمل التنبيه أضم ومبني يزيد وميسان في مكة المكرمة.
كما يشمل في عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.
رياح وأتربة على الشرقيةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس رياحًا شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.
وتبدأ الظاهرتان الساعة 8 صباحًا، وتستمران حتى الساعة 7 مساء.
وتتعرض الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة إلى رياح شديدة.
ويصاحب الرياح تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
أتربة مثارةونبه المركز من هبوب أتربة مثارة والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأقفية (3 – 5) كيلومترات.
أتربة على الرياضنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا في بعض الأماكن، والساعة 9 صباحًا في أماكن أخرى، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
يشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق حريملاء ورماح وضرما ومرات.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأقفية (3 – 5) كيلومترات
استمرار الحالة المطريةتشهد مناطق ومحافظات عدة في المملكة استمرارًا للحالة المطرية خلال الأسبوع الحالي، إذ يُتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المناطق، مع احتمالية جريان السيول في بعض المواقع، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية.
وتشهد أجواء المنطقة الشرقية نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، نتيجة سيطرة الرياح الشمالية على الأجواء، ويُسجَّل انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويُتوقع أن يكون هذا هو آخر انخفاض خلال هذا الموسم.
ويدعو المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى متابعة التقارير والإنذارات الصادرة عبر موقعه الرسمي، وتطبيق"أنواع"، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي.