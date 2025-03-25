شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة المكرمة وعسير والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

رياح وأتربة على الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

رياحًا شديدة

و أتربة مثارة

.

.

.

.

أتربة مثارة

.

.

أتربة على الرياض

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة مثارة

.

.



.

استمرار الحالة المطرية

.

.

.

الدمام - شريف احمد - نبه(بالإنذار الأحمر) في تقريره عنمن أمطار غزيرة على منطقتي مكة المكرمة وعسير اليوم الثلاثاء.تبدأ الأمطار الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.ويشمل التنبيه أضم ومبني يزيد وميسان في مكة المكرمة.كما يشمل في عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.يتوقعفي تقريره عنعلى أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاءوتبدأ الظاهرتان الساعة 8 صباحًا، وتستمران حتى الساعة 7 مساءوتتعرض الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة إلى رياح شديدةويصاحب الرياح تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعةونبه المركز من هبوب أتربة مثارة والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والنعيرية وحفر الباطن وقرية العلياوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأقفية (3 – 5) كيلومتراتنبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاءتبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا في بعض الأماكن، والساعة 9 صباحًا في أماكن أخرى، وتستمر حتى الساعة 9 مساءيشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق حريملاء ورماح وضرما ومراتويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأقفية (3 – 5) كيلومتراتتشهد مناطق ومحافظات عدة في المملكة استمرارًا للحالة المطرية خلال الأسبوع الحالي، إذ يُتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المناطق، مع احتمالية جريان السيول في بعض المواقع، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحيةوتشهد أجواء المنطقة الشرقية نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، نتيجة سيطرة الرياح الشمالية على الأجواء، ويُسجَّل انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويُتوقع أن يكون هذا هو آخر انخفاض خلال هذا الموسمويدعو المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى متابعة التقارير والإنذارات الصادرة عبر موقعه الرسمي، وتطبيق"أنواع"، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي