شكرا لقرائتكم ضبط مواطن ومقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا ومقيمين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنها ضبطت معدتين تستخدمان في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.