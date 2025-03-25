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ضبط مواطن ومقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية

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الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا ومقيمين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنها ضبطت معدتين تستخدمان في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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