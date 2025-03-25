شكرا لقرائتكم حساب المواطن : لا يمكن إلغاء الاعتراض أو التعديل عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه لا يمكن للمستفيد إلغاء الاعتراض أو التعديل عليه داخل البرنامج.

وقال عبر خدمة المسفيدين بمنصة إكس، إنه برجاء الإنتظار وسيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، وفي حال تم رفض الاعتراض بالإمكان تقديم اعتراض مرة أخرى في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

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كذلك أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري، ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

إيداع حساب متابعات الخليج 365

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع البرنامج

الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية

إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا

إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا

إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب متابعات الخليج 365 على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب متابعات الخليج 365 من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي

فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك

الضغط على “استعلام”

إدخال رقم الهوية الوطنية

الضغط على “بحث”

سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

مركز الاتصال الموحد:

الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.

اختيار اللغة العربية.

اختيار خدمة “حساب متابعات الخليج 365”.

اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.