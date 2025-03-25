شكرا لقرائتكم خلال 47 ثانية.. إنقاذ معتمر عراقي تعرض لجلطة قلبية بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة نقل حالة إسعافية ضمن مسار “الجلطات القلبية”، الذي يهدف إلى إنقاذ حياة المرضى عبر تقليص الوقت المستغرق لتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

تفاصيل الحالة

وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن مركز الترحيل الطبي تلقى بلاغًا عبر رقم الطوارئ 997 يفيد بوجود مريض بعمر الـ٨٥ يعاني من آلام حادة في الصدر أثناء وجوده في ساحات المسجد النبوي الشريف، وعلى الفور، تم توجيه فرقة العناية المتقدمة إلى الموقع لمباشرة الحالة.

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وأفاد الزهراني أنه فور وصول الفرقة الإسعافية، أجرت الكشف الطبي اللازم، بما في ذلك عمل تخطيط للقلب، الذي أظهر علامات اشتباه بوجود جلطة قلبية حادة، وعلى الفور، تم تمرير البيانات إلى الطبيب المناوب في التحكم الطبي بالهيئة، حيث تم تأكيد التشخيص وتوجيه الفريق لتفعيل مسار الجلطات القلبية ونقل المريض بشكل مباشر إلى معمل القسطرة القلبية في مستشفى السعودي الألماني، عبر مسار خاص دون المرور بقسم الطوارئ، حيث كان الفريق الطبي بانتظاره في قسم القسطرة القلبية، ليتم التدخل الطبي الفوري وإجراء اللازم لإنقاذ حياته.

وأشار الزهراني إلى أن سرعة الاستجابة والتنسيق الفعّال لخطة انتشار الفرق الإسعافية بالمسجد النبوي نجحت في تقليل المضاعفات وتحقيق نتائج إيجابية، بفضل الله.