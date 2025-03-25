شكرا لقرائتكم هل يوجد شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يوجد شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على منصة إكس: إنه لا يوجد شهادة إعفاء من تلك ضريبة القيمة المضافة، وإنه في حال تم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بإيراد أقل من 187500 ريال سنوي، سيتم إصدار (إشعار قبول التسجيل لضريبة القيمة المضافة- غير خاضع) عبر حساب المكلف في أيقونة المراسلات.

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في سياق آخر، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (هنا) أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA) حيث تُقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.