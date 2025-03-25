شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 800 سلة غذائية في صيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 800 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجًا في منطقة صيدا بجمهورية لبنان، استفاد منها 4.000 فرد، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم والتخفيف من معاناتهم.