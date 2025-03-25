شكرا لقرائتكم توزيع أكثر من 17 مليون وجبة إفطار صائم في الحرمين خلال 21 يومًا من رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ‏وفّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ماء زمزم لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين بعناية مستمرة.

وأوضحت الهيئة أن كمية مياه زمزم المستهلكة خلال 21 يوم من شهر رمضان بلغت 27,105 مكعبًا، بالإضافة إلى استهلاك حوالي 150,614,000 كوب من ماء زمزم، و 721,774 عبوة زمزم.

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وأفادت الهيئة أنها وزعت بالشراكة مع الجهات الخيرية 17,020,216 وجبة إفطار صائم خلال الأيام ذاتها في الحرمين الشريفين و 17,190,000 من مغلفات التمور.

وفي جانب النظافة، أكدت الهيئة حرصها على بذل الجهود لنظافة الحرمين الشريفين يوميا لضمان بيئة صحية آمنة، حيث نقلت 4529 طنًا من النفايات.

ويأتي ذلك للتسهيل على ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين والزوار للحرمين الشريفين أداء مناسكهم بكل راحة واطمئنان وسط بيئة صحية وآمنة.