شكرا لقرائتكم تنفيذ أكثر من 24 مليون عملية إلكترونية عبر أبشر في فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” خلال شهر فبراير الماضي (24,266,498) عملية إلكترونية، للمستفيدين عبر أبشر أفراد وأعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد، بلغ عدد العمليات المنفذة 21,993,417، تضمنت إجراء 14,597,218 عملية استعراض للوثائق من خلال المحفظة الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق أبشر، فيما وصل عدد العمليات في منصة أبشر أعمال إلى 2,273,081.

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ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى 3,010,233 عملية، منها 2,904,774 عملية في الإدارة العامة للمرور، و2,597,611 عملية في المديرية العامة للجوازات، و463,018 عملية في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وعبر الخدمات العامة في منصة أبشر أفراد، نُفذّ 89,012 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، وأُصدِر 80,815 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و1,762 استفسارًا عامًا عن البصمة.

يذكر أن عدد الهويات الرقمية الموحدة الصادرة عن وزارة الداخلية عبر منصة أبشر تجاوزت أكثر من (28) مليونًا، يمكن لها بسهولة وموثوقية الاستفادة من خدمات قطاعات الوزارة عبر منصاتها الإلكترونية “أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة”، والوصول إلى ما يزيد على (500) جهة حكومية وخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد “نفاذ”.