شكرا لقرائتكم خالد الفيصل يستقبل نائبه ويطّلع على جهود الجهات خلال شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الذي قدّم لسموه تقريرًا عن أعمال الجهات خلال شهر رمضان.

وقدم أمير المنطقة شكره وتقديره لكافة الجهات والعاملين في خدمة قاصدي المسجد الحرام بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة التي تحرص دومًا على تسهيل أداء العبادات لضيوف الرحمن وليؤدوها في يسر وطمأنينة.