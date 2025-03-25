شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة آمنة.. "الطرق" تطلق حملة لرفع مستوى السلامة في عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للطرق، بالشراكة مع اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، حملة "إجازة آمنة" التي تهدف إلى حث مستخدمي الطرق على الالتزام بإرشادات السلامة قبل السفر بين مدن المملكة خلال إجازة عيد الفطر، لضمان سلامة مستخدمي الطرق.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لرفع مستوى السلامة، وخفض نسبة الوفيات على الطرق.

سلامة مستخدمي الطرق

وأوضحت هيئة الطرق أن هذه الحملة تعكس التزامها بتعزيز الوعي بسلامة مستخدمي الطرق، وتوفير بيئة سفر آمنة لجميع المواطنين والمقيمين خلال فترة الإجازات، وتعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجيتها المرتكزة على السلامة والجودة والكثافة المرورية.

وأشارت الهيئة إلى أن من أهم الإرشادات الواجب اتباعها قبل السفر، متابعة حالة الطقس الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، والتأكد من سلامة أنوار السيارة الأمامية والخلفية، وفحص الإطارات وضغط الهواء والفرامل، والتأكد من وجود أدوات الطوارئ وإطار احتياطي.



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تحذير من العوامل المسببة للحوادث

كما نصحت الهيئة قائدي المركبات بضرورة الحصول على قسط كاف من النوم قبل السفر، إضافة إلى التأكد من اكتمال أوراق السيارة ورخصة السير.

وحذرت الهيئة من بعض العوامل المسببة للحوادث المرورية، كعدم ترك مسافة آمنة بين السيارات، والمخالفات المرورية كتجاهل الإشارات وعدم إعطاء الأولوية، والانحراف المفاجئ دون استخدام إشارات تنبيه، والانشغال عن القيادة بسبب استخدام الهاتف أو أي نشاطات مشتتة للانتباه، إضافة إلى القيادة بعكس اتجاه السير.

وفي حال انفجار إطار المركبة أثناء القيادة، نصحت الهيئة بالحفاظ على الهدوء وعدم الارتباك، والإمساك بعجلة القيادة بثبات، وتجنب الضغط المفاجئ على الفرامل، والرفع التدريجي للقدم عن دواسة الوقود، وتشغيل إشارات التحذير لتنبيه المركبات الأخرى.

ودعت الهيئة مستخدمي الطرق إلى التواصل مع أمن الطرق عبر الاتصال على الرقم 996 لطلب المساعدة عند الحاجة، مؤكدة أن نسبة الحوادث ترتفع بنحو 15% خلال مواسم الإجازات، مشددة على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة للحفاظ على سلامة الجميع على الطرق.