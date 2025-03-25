شكرا لمتابعة خبر عن استدعاء مستخدم تيك توك بسبب محتوى مخالف للقيم الاجتماعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أحد مستخدمي منصة “تيك توك” بعد مخالفته المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

وجاء الاستدعاء على خلفية نشره محتوى يتضمن مقابلات في أماكن عامة، طرح خلالها أسئلة وُصفت بأنها خادشة للحياء ومخالفة للقيم الاجتماعية.

وأكدت الهيئة أنها تتابع المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية لضمان التزامه بالأنظمة المعمول بها، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.