%85 رضا السعوديين عن الرعاية الأولية

سجلت نتائج تجربة المريض خلال النصف الأول من العام الماضي، نموا بـ3%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك في مؤشر 4 خدمات صحية رئيسة ممثلة في: الرعاية الأولية، والعيادات، والتنويم، والطوارئ، إذ بلغ مؤشر الخدمات الصحية خلال النصف الثاني 83.38 %، وارتفعت نتائج تجربة المريض في مراكز الرعاية الأولية 85%، في وقت تصدر تجمع جازان الصحي معدل أداء التجمعات الصحية في تجربة المريض بـ90%.

فئات عمرية

كشف تقرير نتائج تجربة المريض التابع لوزارة الصحة، للنصف الثاني من العام الماضي، تسجيل فئات الشباب معدلات رضا أقل نسبيا، حيث فاق رضا كبار السن رضا الشباب، في معدلات تجربة المريض في مراكز الرعاية الأولية الصحية، وبلغ معدل رضا السعوديين 85% يمثلون 92% من الإجابات على نتائج الاستبيان، مقابل رضا 88.52 % غير السعوديين، والذين يمثلون 8% من الإجابات، واستحوذت الفئة العمرية من 50-60 سنة أعلى الفئات في معدلات تجربة المريض في المراكز الصحية بـ89%، وحلت الفئة العمرية من 51-55 سنة ثانيا بـ88%، ومن 41-45 سنة ثالثا بـ87.89%، ومن 46-50 سنة رابعا بـ87.38%، ومن 36-40 سنة خامسا بـ87.16%، في حين سجلت الفئة العمرية من 11-15 سنة أقل الفئات رضا عن تجربة المريض في المراكز الصحية بـ79%، وحلت الفئة العمرية 6-10 سنوات ثانيا بـ81%، ومن 16-20 سنة ثالثا بـ80.93%.

تجمعات ومراكز

تصدر تجمع جازان الصحي أكثر التجمعات الصحية أداء في معدل تجربة المريض بـ90%، وحل تجمع نجران الصحي ثانيا بـ88%، وتجمع الباحة الصحي ثالثا بـ87.63%، وتجمع الحدود الشمالية الصحي رابعا بـ85.61%، وتجمع القصيم الصحي خامسا بـ85%.

وسيطر تجمع الباحة الصحي على نتائج تجربة المريض للمراكز الصحية، كأكثر التجمعات الصحية أداء للمراكز بـ92%، وحل تجمع جازان الصحي ثانيا بـ91.81%، وتجمع نجران الصحي ثالثا بـ88%، وتساوى تجمعا المدينة المنورة والقصيم الصحيان رابعا بـ86.46%، وجاء تجمع حفر الباطن الصحي خامسا بـ86.26%.

تجارب وخدمات

%83 تجربة المريض

4 خدمات رئيسة في تجربة المريض

%85 تجربة المريض للرعاية الأولية

%85 رضا السعوديين عن معدل تجربة المريض للمراكز الصحية

أكثر التجمعات الصحية في تجربة المريض

جازان: 90%

نجران: 88%

الباحة: 87.63%

الحدود الشمالية: 86%

القصيم: 85%

أكثر التجمعات أداء للرعاية الأولية

الباحة: 92%

جازان: 91.81%

نجران: 88%

المدينة المنورة والقصيم: 86.46%

حفر الباطن: 86.26%