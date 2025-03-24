"كبدك" تقدم دعمًا سنويًا يتجاوز 1.5 مليون ريال لمرضى الكبد وأسرهم

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وأكد مدير عام الجمعية، الأستاذ مطلق بن دغيم الخمعلي، أن برنامج "ساعدني" يجسد التزام الجمعية بمسؤوليتها الإنسانية تجاه المرضى وعائلاتهم، مشيرًا إلى أن الدعم المالي لا يقتصر على العلاج فقط، بل يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المتأثرة بمرض أحد أفرادها.
ودعت الجمعية أفراد المجتمع للمساهمة في دعم البرنامج، مؤكدة أن كل تبرع يمكن أن يمنح مريضًا فرصة للعلاج ويخفف من معاناة أسرته، خاصة في شهر رمضان الذي تتجلى فيه أسمى معاني العطاء والتكافل.
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