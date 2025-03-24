شكرا لقرائتكم خبر "كبدك" تقدم دعمًا سنويًا يتجاوز 1.5 مليون ريال لمرضى الكبد وأسرهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك" تقديم الإعانة المالية الشهرية للمستفيدين وأسرهم عبر برنامج "ساعدني"، أحد برامجها الأساسية، الذي تتجاوز مصروفاته 1.5 مليون ريال سنويًا، موجهة لمساندة غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج والتخفيف من الأعباء المادية والنفسية التي تواجهها الأسر.

وأكد مدير عام الجمعية، الأستاذ مطلق بن دغيم الخمعلي، أن برنامج "ساعدني" يجسد التزام الجمعية بمسؤوليتها الإنسانية تجاه المرضى وعائلاتهم، مشيرًا إلى أن الدعم المالي لا يقتصر على العلاج فقط، بل يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المتأثرة بمرض أحد أفرادها.

ودعت الجمعية أفراد المجتمع للمساهمة في دعم البرنامج، مؤكدة أن كل تبرع يمكن أن يمنح مريضًا فرصة للعلاج ويخفف من معاناة أسرته، خاصة في شهر رمضان الذي تتجلى فيه أسمى معاني العطاء والتكافل.