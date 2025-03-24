انتخاب العواملة رئيسًا للاتحاد الآسيوي للمصارعة

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يأتي هذا الاجتماع على هامش البطولة الآسيوية للمصارعة الرومانية والحرة والنسائية للكبار (الدرجة الأولى)، والتي تستمر منافساتها حتى 30 مارس الجاري، بمشاركة نخبة من المصارعين من مختلف دول آسيا، ما يعكس أهمية البطولة في رفع مستوى التنافس وتطوير اللعبة على مستوى القارة.
وشهدت الجمعية العمومية انتخاب المهندس محمد العواملة، رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة، رئيسًا جديدًا للاتحاد الآسيوي للمصارعة، ليشرف على تطوير اللعبة في القارة الآسيوية خلال السنوات الأربع المقبلة.
كما تضمن الاجتماع مناقشة خطط تطوير المصارعة في آسيا، وسبل تعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية لتحقيق مزيد من التقدم في هذه الرياضة.
ويأتي حضور ممثلي الاتحاد السعودي في إطار تعزيز العلاقات القارية، وتأكيد دور المملكة في دعم وتطوير رياضة المصارعة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يحرص الاتحاد السعودي للمصارعة على المشاركة الفاعلة في مثل هذه الاجتماعات لتعزيز مكانة المصارعة السعودية وتبادل الخبرات مع مختلف الاتحادات.
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