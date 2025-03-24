شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ معتمرة مصرية بعد توقف قلبها في الحرم المكي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرضت معتمرة مصرية لموقف حرج بعد توقف قلبها أثناء تواجدها أمام الكعبة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، ليتم نقلها إلي أحد المستشفيات وهي في حالة إغماء.

وقالت ابنة المعتمرة في لقاء مع قناة الإخبارية: “لقد توقف قلبها لمدة 8 دقائق وكانت في حالة إعياء شديدة بالإضافة لالتهاب في الرئة ومشكلات في ضغط الدم أثناء أدائها لمناسك العمرة”.

وتابعت: “إدارة المستشفى والأطباء والتمريض بها كلهم تعاونوا، وقدموا لها أفضل خدمة ورعايا وكنا نتواصل معم من مصر للاطمئنان عليها”.