شكرا لمتابعة خبر عن المطلق: الصلاة في المساجد بحدود الحرم تنال أجر الذي في مسجد الكعبة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عضو هيئة كبار العلماء، معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن الصلاة في المساجد التي تدخل في حدود الحرم، تنال أجر الذي في مسجد الكعبة.

وأضاف “المطلق” أن 100 ألف صلاة يدركها من صلى في المساجد التي في حدود الحرم، لافتا إلى أن قصد هذه المساجد هي التخفيف على المعتمرين الوافدين الذين يكونوا نصيبهم في مكة يوم أو أقل من يوم أو يومين ونحوها.

وأكد أن التوسع عليهم بنية إكرامهم إذ لهم حق الضيافة في مكة، مستشهدا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم :”الضيافة 3 أيام “.