شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: اعتدال حالة الطقس بمكة والمدينة المنورة خلال اليومين القادمين ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس بمركز الأرصاد ، عقيل العقيل، اليوم الاثنين عن اعتدال حالة الطقس بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال اليومين القادمين.

وقال العقيل خلال مداخلة مع نشرة النهار بقناة الإخبارية: “الطقس ملحوظ اعتداله خاصة في ساعات المساء، ودرجة الحرارة العظمى التي نسجلها خلال هذه الأيام بمكة المكرمة أقل من 40 درجة مئوية وهي أقرب إلي منتصف الثلاثينات، و تقترب من 20 درجة مئوية “.

وتابع: “هذه الأجواء الروحانية وطقسها سيكون معتدل إن شاء الله تعالى على طول أجواء مكة المكرمة كمدينة وتكون أبرد علي المرتفعات”.

وأضاف: “السحب الركامية قد تكون حاضرة على الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة كمدينة والمرتفعات منها، ولا يستبعد أن تتأثر الأجزاء الشرقية بالأمطار”.

وأكمل: “أما بالنسبة للمدينة المنورة درجات الحرارة أكثر اعتدال من مكة المكرمة، تصل درجات الحرارة العظمى إلى 28 درجة مئوية، تقترب من 15 درجة مئوية وهذا مع الكتلة الهوائية الباردة التي تؤثر هذه الأيام على المدينة”.

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