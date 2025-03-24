شكرا لمتابعة خبر عن استمرار العمل في جميع إمارات المملكة ومحافظاتها خلال إجازة عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجَّهَ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك؛ لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

كما وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

ووجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، الإدارات المعنية في إمارة المنطقة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لخدمة المستفيدين من المواطنين والمقيمين، ومتابعة إنجاز الأعمال.

ووجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة، بتكليف عدد من الموظفين بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

كما وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك؛ لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وكذلك وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها باستمرار العمل خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ، وتكليف العديد من الموظفين بالحضور لمقر العمل لإنجاز المعاملات وتسيير شؤون المواطنين والمقيمين.