شكرا لمتابعة خبر عن بلدية محافظة المويه تقيم مأدبه افطار لعمال النظافة والميدان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بحضور سعادة رئيس بلدية محافظة المويه المهندس عبدالله بن سعود السبيعي قام منسوبي بلدية محافظة المويه أقيمت مساء اليوم الاحد 1446/9/23هـ مأدبة إفطار رمضاني جماعي لعمال النظافة والميدان تقديراً لجهودهم المبذولة خلال شهر رمضان المبارك ، ويأتي ذلك في إطار حرصها على تكريم أبطال الميدان الذين يبذلون جهودًا كبيرة للحفاظ على نظافة المدينة وجمالها ، من جهته قدّم االمهندس عبدالله السبيعي شكره وتقديره لما يقدمونه عمال النظافة والميدان من عمل دؤوب يساهم في تعزيز جودة الحياة بالمحافظة ،، مؤكداً بالوقت نفسه بأن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من إيمان البلدية بأهمية دعم العاملين في الميدان وتسليط الضوء على دورهم الحيوي في خدمة المجتمع .

يذكر بأن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تنظمها بلدية محافظة المويه بهدف تعزيز الترابط بين منسوبيها والعاملين في مختلف القطاعات .