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المملكة تدين إنشاء سُلطات الاحتلال الإسرائيلية وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزّة

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  • المملكة تدين إنشاء سُلطات الاحتلال الإسرائيلية وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزّة 1/2
  • المملكة تدين إنشاء سُلطات الاحتلال الإسرائيلية وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزّة 2/2

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الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، والمصادقة على فصل (13) حيًّا استيطانيًّا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية، مجددةً رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت المملكة على أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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