إنذار أحمر في مكة.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية حتى التاسعة مساءً

البحر الأحمر

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة في مكة المكرمة.وقال المركز، إن الأمطار في مكة يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.وأوضح المركز أن الأمطار الغزيرة ستستمر حتى التاسعة مساء اليوم.طقس المملكة اليوميتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها.في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى 3 أمتار.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.



أخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الجمعة المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومتوسطة على منطقة نجران، وخفيفة على منطقة المدينة المنورة.