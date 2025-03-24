شكرا لمتابعة خبر عن أحمد الديين يروي موقفًا طريفًا مع الرئيس اليمني سالمين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الصحفي والسياسي الكويتي أحمد الديين تفاصيل التقائه بالرئيس اليمني الجنوبي آنذاك، سالم ربيع علي، المعروف بـ”سالمين”، خلال زيارته إلى عدن عام 1971.

وأوضح الديين خلال حديثه عبر برنامج “الليوان”، أنه خلال الجلسة، وبينما كانا يتبادلان الحديث، سكب الديين دون قصد مشروبًا غازيًا على بنطال الرئيس.

وتابع أنه في لحظة غير متوقعة، أخرج سالمين مسدسًا من جيبه، ما أثار دهشة الحاضرين، لكن سرعان ما اتضح أن الأمر لم يكن سوى مزحة من الرئيس، حيث ضحك ليخفف من وقع الموقف، محولًا اللحظة إلى مشهد ودي طريف.

وفي سياق آخر، أشار الديين إلى أنه يرى نفسه “مواطنًا خليجيًا”، مرجعًا ذلك إلى حمل أبنائه وأحفاده جنسيات مختلفة من دول الخليج، في تعبير عن عمق الترابط بين شعوب المنطقة.