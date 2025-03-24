شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري: كثرة المفسرين للأحلام سبّب أمراضًا نفسية للبعض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ وعالم الأبحاث الطبية الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن كثرة المفسرين للأحلام سبّب أمراضًا نفسية للبعض.

وقال الدكتور فهد الخضيري، عبر حسابه على منصة إكس، أن “كثرة المفسرين للأحلام سبّب أمراض نفسية لبعض ضعفاء العقول وجعلهم يتوكلون على التفسير فيتركون العمل ويتركون الخير أو تتغير حياتهم”.

وأضاف: “لدرجة أن بعضهم دخل في وساوس وهلاوس بسبب مفسري الأحلام ودخلوا في أمراض نفسية بسبب تصديقهم لما يقوله المفسر. فاتقوا الله فيهم وتراهم في ذمتكم”.