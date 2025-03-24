شكرا لقرائتكم تعيين إبراهيم الراشد رئيسًا تنفيذيًّا لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني قراره بالموافقة على تعيين إبراهيم بن حمد الراشد رئيسًا تنفيذيًّا لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من 23 مارس 2025م، ليتولى بموجبه قيادة البنك نحو تحقيق مستهدفاته وتطوير استراتيجياته لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ويأتي هذا التعيين في إطار جهود البنك المتواصلة لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

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وأعرب رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يوسف بن عبدالله البنيان، عن تهانيه وتقديره للرئيس التنفيذي الجديد إبراهيم بن حمد الراشد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة البنك خلال المرحلة القادمة من التطور والنمو، والتي تعد واعدة في تحقيق أهداف البنك التنموية والإستراتيجية.

كما قدم المجلس شكره للرئيس التنفيذي المكلف السابق عبدالرحمن بن محمد بن منصور على جهوده الكبيرة التي أسهمت في تعزيز مكانة البنك وتطوير خدماته.

خبرة طويلة في القطاع المالي

,يتمتع إبراهيم الراشد بخبرة طويلة في القطاع المالي، حيث شغل العديد من المناصب القيادية، من بينها: الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للشركات الناشئة والصغيرة، وعضوية مجالس متعددة منها شركة أسمنت ينبع و شركة غازكو وهيئة تقييم، وغيرها من المجالس مما يعزز من قدرته على قيادة البنك نحو تحقيق مزيد من النجاح والتوسع في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم (376) بتاريخ 04 /07 /1442هـ الموافق 16 / 02 / 2021م، وصدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 08 / 04 / 1444هـ الموافق 02 / 11 / 2022م بصفته أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. بهدف زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة.

كما يسعى البنك إلى تحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، مما يجعله مساهمًا فاعلًا في تحقيق رؤية السعودية 2030.