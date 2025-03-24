شكرا لقرائتكم الصحة تحدّث اشتراطات حج 1446هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الصحة عن تحديث الاشتراطات الصحية لموسم الحج لعام 1446هـ (2025م)، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان صحة وسلامة ضيوف الرحمن، من خلال تعزيز الصحة الوقائية، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، ورفع كفاءة الرعاية الطبية المقدمة للحجاج، بما يضمن توفير بيئة صحية آمنة لضيوف الرحمن، ويسهم في إثراء تجربتهم خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة بكل سلامة ويسر.

الاشتراطات الصحية في حج 1446

وتتضمنت الاشتراطات: الاستطاعة الصحية، إضافةً إلى التحصينات اللازمة، والإجراءات الوقائية، والإرشادات الصحية العامة للقادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج أو للعمل الموسمي في مناطق الحج، وذلك لضمان بيئة آمنة وصحية للحجاج والعاملين.

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وأصدرت الوزارة في وقت سابق، الاشتراطات الصحية الخاصة بالحجاج القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك الحج أو زيارة المسجد النبوي أو كليهما، وتشمل هذه الاشتراطات إرشادات طبية إلزامية وتدابير احترازية تهدف إلى حماية الصحة العامة.

وتجسد هذه التحديثات التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، وضمان أدائهم لمناسكهم في أجواء آمنة وصحية. فيما تواصل وزارة الصحة تعزيز الجاهزية الطبية، وتطوير منظومة الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية.

وانطلاقًا من حرصها على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، دعت الوزارة جميع الراغبين في أداء الحج إلى الاطلاع على مستندات الاشتراطات الصحية عبر الرابط التالي: هنا.