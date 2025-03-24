شكرا لقرائتكم المقصود بحالة الدفعة تحت الإجراء للصرف في حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال برنامج حساب متابعات الخليج 365: إن جملة “حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف” تعني أن مبلغ الدعم جاري إيداعه في الحساب البنكي الخاص بالمستفيد المسجل في البرنامج.

وتابع البرنامج عبر منصة إكس: إذا ظهرت هذه الحالة، فهذا يعني أن الدعم في طريقه إلى حسابك، وستتمكن من استلامه قريبًا.

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كذلك أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري، ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

إيداع حساب متابعات الخليج 365

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع البرنامج

الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية

إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا

إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا

إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب متابعات الخليج 365 على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب متابعات الخليج 365 من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي

فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك

الضغط على “استعلام”

إدخال رقم الهوية الوطنية

الضغط على “بحث”

سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

مركز الاتصال الموحد:

الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.

اختيار اللغة العربية.

اختيار خدمة “حساب متابعات الخليج 365”.

اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.