اخبار السعوديه

النيابة: التراخيص شرط نشر معلومات الأرصاد

0 نشر
0 تبليغ

  • النيابة: التراخيص شرط نشر معلومات الأرصاد 1/4
  • النيابة: التراخيص شرط نشر معلومات الأرصاد 2/4
  • النيابة: التراخيص شرط نشر معلومات الأرصاد 3/4
  • النيابة: التراخيص شرط نشر معلومات الأرصاد 4/4

شكرا لقرائتكم النيابة: التراخيص شرط نشر معلومات الأرصاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت النيابة العامة: إنه ‏يُشترط على كل مَن يقدم خدمات الأرصاد الجوية، أو ينشر معلومات ذات صلة، حصوله على التراخيص والتصاريح اللازمة.

وتابعت النيابة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أنه وفق نظام الأرصاد، يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية، أو نشر أي من معلومات الأرصاد الجوية، سواء بإنشاء موقع إلكتروني، أو بأي وسيلة كانت، الحصول- بحسب الأحوال- على ترخيص أو تصريح (أو كليهما).

قد يهمّك أيضاً

أمطار على الباحة لأكثر من 12 ساعة 
توقعات بـ أمطار رعدية اليوم على 5 مناطق
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا