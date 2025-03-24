شكرا لقرائتكم النيابة: التراخيص شرط نشر معلومات الأرصاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت النيابة العامة: إنه ‏يُشترط على كل مَن يقدم خدمات الأرصاد الجوية، أو ينشر معلومات ذات صلة، حصوله على التراخيص والتصاريح اللازمة.

وتابعت النيابة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أنه وفق نظام الأرصاد، يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية، أو نشر أي من معلومات الأرصاد الجوية، سواء بإنشاء موقع إلكتروني، أو بأي وسيلة كانت، الحصول- بحسب الأحوال- على ترخيص أو تصريح (أو كليهما).