شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل اجتماع ولي العهد مع مسؤولي أكبر شركة ألعاب في العالم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن قصة الاجتماعات التي عقدها صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء مع مسؤولي أكبر شركة ألعاب في العالم قبل تنظيم كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وأوضح أن ولي العهد كان يرغب أن تشهد المسابقة أكبر عدد من المشاركين، لافتا إلى أن أحد الشركات الخاصة بالألعاب كانت لديها مخاوف من تنظيم المسابقة فصمم ولي العهد على مقابلتهم، وأصبحوا الآن يرغبون في فعل كل شيء مع القائمين على البطولة.

ولفت الأمير فيصل بن بندر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، إلى أن ولي العهد وجه بأن يتم التخطيط لتنظيم كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج ” حكاية وعد” المذاع على قناة mbc.

وأضاف أن ولي العهد أكد لهم أنه لا يوجد أحد مستعد لدعم هذا القطاع مثل المملكة، مبديا ثقته فريق الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.