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شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار متوسطة وأتربة مثارة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار متوسطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض اليوم الاثنين.
وتبدأ الأمطار المتوسطة الساعة 7 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على السليل ووادي الدواسر.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة.
وأشارت المديرية إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومتوسطة على منطقة نجران، وخفيفة على منطقة المدينة المنورة.
تبدأ الظاهرتين الساعة 7 صباحًا، وتستمران حتى الساعة 8 مساء.
تشهد أجزاء من الشرقية رياحًا شديدة، وهي: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
ويُتوقع أن تشهد أماكن أخرى أتربة مثارة، وهي، الأحساء والعديد وبقيق.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
وتبدأ الأمطار المتوسطة الساعة 7 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على السليل ووادي الدواسر.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أتربة مثارةكما تشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر أتربة مثارة، تبدأ الساعة 7 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
استمرار الأمطار الرعديةدعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الجمعة المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة.
وأشارت المديرية إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومتوسطة على منطقة نجران، وخفيفة على منطقة المدينة المنورة.
رياح وأتربة على الشرقيةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من رياحًا شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الاثنين.
تبدأ الظاهرتين الساعة 7 صباحًا، وتستمران حتى الساعة 8 مساء.
تشهد أجزاء من الشرقية رياحًا شديدة، وهي: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
ويُتوقع أن تشهد أماكن أخرى أتربة مثارة، وهي، الأحساء والعديد وبقيق.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.