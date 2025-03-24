شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار متوسطة وأتربة مثارة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة مثارة

استمرار الأمطار الرعدية

المديرية العامة للدفاع المدني

الأمطار الرعدية

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بأمطار متوسطة إلى غزيرة

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رياح وأتربة على الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

رياحًا شديدة

أتربة مثارة

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمن أمطار متوسطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض اليوم الاثنين.وتبدأ الأمطار المتوسطة الساعة 7 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على السليل ووادي الدواسر.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.كما تشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر أتربة مثارة، تبدأ الساعة 7 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.دعتإلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطولعلى معظم مناطق المملكة، حتى الجمعة المقبلوأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرةوأشارت المديرية إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ستتأثر، ومتوسطة على منطقة نجران، وخفيفة على منطقة المدينة المنورةيتوقعفي تقريره عنمنعلى أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الاثنينتبدأ الظاهرتين الساعة 7 صباحًا، وتستمران حتى الساعة 8 مساءتشهد أجزاء من الشرقية رياحًا شديدة، وهي: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العلياوتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعةويُتوقع أن تشهد أماكن أخرى أتربة مثارة، وهي، الأحساء والعديد وبقيقويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات