شكرا لقرائتكم حركة البيع والشراء تنتعش في أسواق حائل استعدادًا لعيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشهد الأسواق والمراكز التجارية بمنطقة حائل خلال العشر الأواخر من شهر رمضان حركة بيع وشراء نشطة وكثيفة استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

واكتظت المحال بالمتسوقين الذين اصطحبوا أهاليهم وأطفالهم لشراء احتياجاتهم من المستلزمات الجديدة والألعاب الخاصة بفرحة يوم العيد.

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ورصدت عدسة “واس” خلال جولة على بعض المراكز التجارية إقبالًا كثيفًا من المتسوقين والمرتادين الراغبين في اقتناء احتياجاتهم ومستلزماتهم من الملبوسات، وأدوات التجميل والعطورات والأحذية والسجاد، بالإضافة إلى الإقبال الواسع على محال الحلويات التي توفر أنواع عديدة ومختلفة من حلويات العيد بمختلف الأصناف والأسعار قبيل عيد الفطر المبارك.