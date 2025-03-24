شكرا لقرائتكم تهيئة أكثر من 1000 مسجد وجامع ومصلى مكشوف لصلاة عيد الفطر في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان تهيئة 1267 جامعًا ومسجدًا ومصلى استعدادًا لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي.

نظافة وتعقيم

وشملت التهيئة إجراءات النظافة والتعقيم والصيانة الكهربائية وأجهزة التكييف وأجهزة الصوتيات من جهاز التحكم إلى السماعات الداخلية والخارجية، إضافة إلى الأعطال الخاصة بالأدوات الصحية، وإزالة التشوهات البصرية من الجوامع والمساجد، وإزالة النباتات الضارة وغير المفيدة من المصليات المكشوفة بالتعاون مع البلديات في المحافظات، وذلك استعدادًا للعيد.

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وأكد المدير العام لفرع الوزارة في جازان الدكتور خالد بن أحمد النجمي، أن الفرع بذل جهوده لتهيئة الجوامع والمساجد من خلال أكثر من 516 مراقبًا ومراقبة وأكثر من 20 فنيًا، فيما تقوم مؤسسات الصيانة والنظافة بدورها الفني.

يُذكر أن قسم العمل التطوعي بالفرع قد أتاح فرصًا تطوعية للمساهمة في تهيئة الجوامع، وذلك من خلال مشاركة المتطوعين والمتطوعات من أبناء وبنات المجتمع، إذ لاقت إقبالًا واسعًا ومشاركة فاعلة.