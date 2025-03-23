4 مناطق تتصدر مخالفات الشاحنات الأجنبية

سجلت المدينة المنورة أكثر المناطق في تسجيل المخالفات للشاحنات الأجنبية بواقع 112 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ90 مخالفة، ثم منطقة القصيم بـ88 مخالفة، بينما سُجلت 35 مخالفة في منطقة الرياض، وتوزعت 162 مخالفة أخرى على بقية مناطق المملكة.

أنظمة ولوائح

رصدت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل 479 شاحنة أجنبية مخالفة في عدد من مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 21 مارس الجاري، ضمن حملاتها الميدانية المكثفة على أنشطة النقل البري، بهدف رفع وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المعتمدة.

عدم التهاون

أكدت الهيئة أنها طبّقت بحق جميع الشاحنات المخالفة المرصودة الإجراءات النظامية من خلال الغرامات المالية، وحجز عدد من الشاحنات المخالفة، وذلك لضمان الحد من تجاوزات هذه الشاحنات، والالتزام بالأنظمة التي تنظم عملها داخل المملكة، مع تأكيد عدم التهاون في تطبيق العقوبات.

وشددت الهيئة العامة للنقل على استمرار جهودها الرقابية في جميع المناطق، وحرصها على تحقيق العدالة التنافسية، ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتحسين جودة خدمات اللوجستية المقدمة، بما ينعكس إيجابًا على منظومة النقل في المملكة