الحج والعمرة: تطعيم الحمى الشوكية إلزامي لحجاج الداخل

دعت وزارة الحج والعمرة إلى تطعيم الحمى الشوكية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة الراغبين في أداء مناسك حج 1446هـ. وذلك لاستكمال خطوات الحجز في الموسم مشيرةً إلى أنه لا يمكن استعراض أو شراء باقات الحج من دون هذا التطعيم وذلك من أجل أداء المناسك بصحة وأمان، ولضمان سلامة ضيوف الرحمن. وأوصت بأخذ لقاح الإنفلونزا وكذلك كوفيد 19 داعيةً إلى حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي".



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