آل الشيخ: إقامة صلاة عيد الفطر بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة

جاء ذلك في تعميم يؤكد على فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بأهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك وتهيئة المصليات بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان.
كما تضمن التعميم تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة. الجدير بالذكر أن عدد الجوامع ومصليات الأعياد بعموم مناطق المملكة تبلغ 19887 يتم تجهيزها بالكامل ما بين فرش وصيانة ونظافة وفق أعلى معايير الجودة بما يمكن المصلين من تأدية الشعائر في أجواء إيمانية.
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